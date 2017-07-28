Российский альпинист Розов первым в истории совершил бейс-прыжок с горы Уаскаран в Перу

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Российский альпинист Розов первым в истории совершил бейс-прыжок с горы Уаскаран в ПеруСпорт 28 июля, 13:52
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ТАСС, 28 июля. Российский альпинист Валерий Розов стал первым человеком в истории, совершившим бейс-прыжок с вершины горы Уаскаран в Перу, высота которой составляет 6768 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба компании Red Bull, которая является спонсором различных спортивных экстремальных мероприятий.
Прыжок россиянина с вершины Уаскарана стал рекордным для Южной Америки. Розову потребовалось пять дней, чтобы подняться на Уаскаран. Южная вершина известна своими ледовыми обвалами и снежными лавинами, поэтому большую часть восхождения россиянин проводил в ночное время, когда лед застывает. Розов совершил прыжок на 50 метров ниже самой высшей точки горы и приземлился на высоте 4800 метров, пролетев 2000 метров и проведя в полете полторы минуты.
Розов совершил этот бейс-прыжок в рамках проекта "Семь вершин мира", суть которого заключается в том, чтобы прыгнуть с самых высоких точек мира, пригодных для подобного рода прыжков. "Идея проекта появилась сразу после прыжка с горы Килиманджаро в 2015 году. Таким образом, я продолжаю развивать свою идею о бейс-прыжках с высших возможных точек на всех континентах. Каждый мой прыжок - это в первую очередь вызов самому себе", - пояснил альпинист.
В 2009 году Розов совершил прыжок с Эльбруса в Европе (4650 метров), в 2010 году - с вершины горы Ульветанна в Антарктиде (2650), в 2015-м - с Килиманджаро в Африке (5460). В 2015 году он установил мировой рекорд по высоте бейс-прыжка, совершив попытку с отметки 7700 метров с самой высокой вершины Азии - Чо-Ойю. Розову осталось прыгнуть с самых высоких вершин Австралии и Северной Америки.
Розов родился 26 декабря 1964 года. Он является двукратным чемпионом мира по парашютному спорту, победителем чемпионата Европы и Кубка мира, чемпионом России по альпинизму, действующим рекордсменом мира по парашютному спорту. В 2009 году спортсмен получил всемирную известность, совершив первый в истории прыжок с парашютом в воронку действующего вулкана Мутновский на полуострове Камчатка.