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Неймар подрался с одноклубником Семеду на тренировке

Спорт
28 июля, 14:13 UTC+3 ТАСС

В пятницу "Барселона" проводила тренировку в Майами в рамках предсезонного североамериканского турне

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Неймар

Неймар

© EPA/KIMIMASA MAYAMA

ТАСС, 28 июля. Бразильский нападающий испанской "Барселоны" Неймар устроил драку с португальским одноклубником Нелсоном Семеду. Об этом сообщает испанская газета As.

В пятницу "Барселона" проводила тренировку в Майами в рамках предсезонного североамериканского турне. Во время двусторонки Неймар и Семеду, который перешел в команду летом из португальской "Бенфики", боролись за мяч, после чего эпизод перерос в драку. Одноклубникам футболистов пришлось вмешаться и разнять их. После инцидента Неймар покинул тренировку.

Ранее сообщалось, что окружение и семья Неймара уговаривают футболиста покинуть команду и искать славу в другом клубе, так как они считают, что бразилец "должен выйти из тени своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси". Также в СМИ появилась информация, что французский "Пари Сен-Жермен" намерен приобрести Неймара, заплатив сумму отступных за футболиста, которая составляет €222 млн.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

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