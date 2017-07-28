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Ласицкене выиграла 15-й турнир подряд, победив на чемпионате России по легкой атлетике

Спорт
28 июля, 16:02 UTC+3 МОСКВА

Спортсменка преодолела планку на высоте 1,96 метра

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на чемпионате России по легкой атлетике, проходящем в подмосковном Жуковском. Спортсменка преодолела планку на высоте 1,96 метра.

Второй стала Светлана Школина (1,94 м), третьей - Ирина Гордеева (1,92).

На этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года.

Эта победа стала для Ласицкене 15-й подряд. Спортсменка также победила на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне, Лондоне и Монако, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском) и на Кубке России в Ерино.

Чемпионат России является последним стартом для россиянки перед чемпионатом мира по легкой атлетике, который с 4 по 13 августа пройдет в Лондоне. Женский турнир в прыжках в высоту на чемпионате мира стартует 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы.

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