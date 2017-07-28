Легкоатлетку Сидорову перед ЧМ беспокоит результат на чемпионате России

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Результат, показанный на чемпионате России по легкой атлетике, вызывает беспокойство у прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой. Об этом она рассказала журналистам.

На проходящем в Жуковском национальном чемпионате состоялись соревнования по прыжкам с шестом среди женщин. Сидорова, которая наряду с еще 18 российскими спортсменами получила разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принять участие в чемпионате мира в нейтральном статусе, не смогла взять начальную высоту. Победу одержала Ангелина Краснова, взявшая высоту 4,60 метра. Второе место заняла Ольга Муллина (4,55 метра), третье - Полина Кнороз (4,45 метра).

"К сожалению, не взяла начальную высоту. Не все гладко складывается в этом сезоне, но у меня еще есть время до чемпионата мира, поэтому постараюсь исправить все, что смогу. Да, я могла не участвовать, но, во-первых, чемпионат России - это престижные соревнования, а, во-вторых, в июле было мало соревнований и мне нужно больше прыгать", - сказала Сидорова.

"Конечно, беспокойство есть, чемпионат мира волнителен сам по себе, и волнение есть всегда у всех. Немного не ладится с техникой в этом сезоне, стараюсь привести это в порядок, но когда-то получается, когда-то нет, к сожалению. Я сейчас не думаю, под каким флагом я буду там выступать, мне важнее подойти к чемпионату мира в форме и показать там достойный результат", - добавила она.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.