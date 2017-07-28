"Югра" победила рижское "Динамо" в матче Кубка Минска по хоккею

ТАСС, 28 июля. Ханты-мансийский хоккейный клуб "Югра" обыграл рижское "Динамо" по буллитам со счетом 3:2 в матче группового раунда предсезонного турнира Кубок Минска.

В составе рижан отличились Эмиль Гегерис (9-я минута) и Лукас Лессио (20). У "Югры" шайбы забросили Вели-Мати Савинайнен (18), Константин Панов (60). Решающий буллит на счету Андрея Анкудинова.

В следующем матче "Динамо" встретится с минской "Юностью".

Кубок Минска - 2017, посвященный 950-летию столицы Белоруссии, стартовал в среду и завершится 29 июля. В турнире принимают участие пять клубов Континентальной хоккейной лиги. Помимо московского и минского "Динамо", это рижское "Динамо", "Югра" из Ханты-Мансийска и ярославский "Локомотив". Еще один участник соревнований - минская "Юность".