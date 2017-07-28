Россиянин Попков не вышел в финал ЧМ в плавании на 100 м баттерфляем

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Попков не квалифицировался в финал чемпионата мира в плавании на 100 м баттерфляем. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Попков показал 15-й результат по итогам полуфиналов (52,00 секунды). С первым временем в финал вышел американец Калеб Дрессель (50,07).

Финал в этом виде программы пройдет 29 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.