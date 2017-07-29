Сборная России завоевала серебро и две бронзы в восьмой день Всемирных игр

ТАСС, 29 июля. Россияне завоевали три медали в восьмой соревновательный день Всемирных игр в польском Вроцлаве.

Ольга Куликова и Дмитрий Жарков стали серебряными призерами в стандартной программе в спортивно-бальных танцах. Бронзу в джиу-джитсу завоевали Абдулбари Гусейнов (весовая категория - до 85 кг) и Александр Сак (свыше 94 кг).

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете (26 золотых, 13 серебряных, 12 бронзовых медалей). Второй идет сборная Италии (16-11-12). Третье место занимает команда Германии (15-9-11).

Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.