Каррера: не все футболисты "Спартака" отошли от успехов прошлого сезона

ТАРАСОВКА /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Не все игроки московского футбольного клуба "Спартак" отошли от успеха команды в прошлом сезоне. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

По итогам прошлого сезона "Спартак" стал чемпионом России. "Для нас нынешний месяц очень важный, мы будем играть против команд, которые готовы дать нам бой в борьбе за титул, - отметил Каррера. - Может быть, еще не все игроки отошли от успеха прошлого сезона. Я думаю, что после Суперкубка и нескольких туров команда поняла, что нам потребуется еще больше усилий, чтобы повторить успех".

Каррера рассказал, что непопадание в стартовый состав Дениса Глушакова в прошлом матче чемпионата России связано с усталостью игрока. "Мы дали отдохнуть Глушакову в прошлом матче, он провел длинный сезон, имел мало времени для отдыха, но сейчас он в порядке. Роман Зобнин тренируется индивидуально, еще нужно много времени для его восстановления; конечно, когда команда не добивается побед - критика это нормально. Мы продолжаем работать также, как в прошлом сезоне, чтобы добиться нужных результатов", - сказал специалист.

Каррера не считает, что ошибся в выборе тактики в матче первого тура против "Динамо" (2:2).

"Против "Динамо" мы изначально выстраивали план на игру по схеме 4-2-4, я не считаю, что это была ошибка. Просто во втором тайме мы сыграли неправильно и допустили несколько ошибок, которые решили исход встречи. С "Уфой" мы сыграли хорошую игру, но не хватило голов. Все новички сыграли хорошо, как и вся команда, я рад, что ребята, которые выходят на замену, могут заменить основных", - сказал он.