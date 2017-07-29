Каррера: "Спартаку" нужны качественные усиления перед Лигой чемпионов

ТАРАСОВКА /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Спартак" нужны качественные усиления перед выступлением в Лиге чемпионов. Об этом журналистам сказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

"Конечно, я не спокоен, что нет усилений. Само собой для игры в Лиге чемпионов нам нужны качественные усиления. Мы не можем допустить, чтобы наши ребята играли по три матча за неделю, у нас должна быть альтернатива", - считает итальянский специалист.

"Позиция правого защитника на данный момент закрыта. Нам требуется еще 3-4 игрока, чтобы усилить команду и выглядеть конкурентоспособными во всех турнирах", - сказал Каррера.

В сезоне-2016/17 "Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.