Каррера: "Спартаку" нужны качественные усиления перед Лигой чемпионов

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Спартак" нужны качественные усиления перед выступлением в Лиге чемпионов. Об этом журналистам сказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
"Конечно, я не спокоен, что нет усилений. Само собой для игры в Лиге чемпионов нам нужны качественные усиления. Мы не можем допустить, чтобы наши ребята играли по три матча за неделю, у нас должна быть альтернатива", - считает итальянский специалист.
"Позиция правого защитника на данный момент закрыта. Нам требуется еще 3-4 игрока, чтобы усилить команду и выглядеть конкурентоспособными во всех турнирах", - сказал Каррера.
В сезоне-2016/17 "Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.