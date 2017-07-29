Создатель исчезающего спрея для судей требует от ФИФА $35 млн за его использование

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ТАСС, 29 июля. Бразилец Гейне Аллеманье, являющийся создателем исчезающего спрея, который судьи используют во время матчей, требует от Международной федерации футбола (ФИФА) $35 млн за использование его изобретения. Об этом сообщает бразильская газета Globo.
Аллеманье отправил уведомление в ФИФА на прошлой неделе с просьбой приостановить использование спрея и признать его создателем распылителя. Бразилец также отправил письма в Международный совет футбольных ассоциаций (организация, которая регулирует и вводит новые правила в футболе - прим. ТАСС) и во все континентальные конфедерации футбола.
"ФИФА притворяется, что не знает обо мне, что я никому ничего не говорил. В моем письме все ясно, патент существует. ФИФА делает вид, что их это не касается, продолжая устраивать грабеж", - заявил Аллеманье. Издание отмечет, что у бразильца есть на руках патент Национального института промышленной собственности на "пенный распылитель для разграничения и регулирования дистанции в спорте", который был ему выдан в феврале 2010 года.
"Я не ищу признания, весь мир и так знает, что я изобрел спрей. Я хочу получить уважение ФИФА, дело не в $35 млн, я хочу справедливости. Следующим шагом будет продвижение запрета на использование изобретения, я должен убедить в этом судью. Я не рассуждаю категориями "легко" или "трудно", для меня есть "возможно" и "невозможно", и у меня есть доказательства моей правоты", - добавил бразилец.
ФИФА посчитала обвинения Аллеманье необоснованными и отказалась приостановить использование спрея. "Как был отмечено нами в письмах 2015 года, вы не указывали каких- либо патентов, заявлений на патент или любые другие действия в этом отношении в соответствии с каким-либо национальным законодательством. Ваше уведомление содержит только необоснованные и несправедливые обвинения в сторону ФИФА. Мы призываем вас немедленно прекратить это", - говорится в письме организации к бразильцу.
С помощью баллончиков с исчезающим спреем судья проводит черту, за которую не могут переступать футболисты, стоящие в "стенке", при назначении штрафного или свободного удара, и отмечает место, с которого будет производиться удар. Пена белого цвета хорошо видна на зеленом газоне в течение минуты, затем она испаряется. Спрей применяется на главных международных турнирах и в крупных национальных чемпионатах.