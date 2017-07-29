"Локомотив" стал обладателем Кубка Минска по хоккею

ТАСС, 29 июля. Ярославский "Локомотив" стал победителем предсезонного турнира Кубок Минска по хоккею, обыграв в финале московское "Динамо" со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Аверин (14-я минута), Никита Черепанов (37) и Александр Полунин (55). У проигравших отличился Дастин Бойд (21).

Кубок Минска был посвящен 950-летию города.