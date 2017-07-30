Россияне завоевали шесть медалей в девятый день Всемирных игр в Польше

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ТАСС, 30 июля. Сборная России завоевала одну золотую и пять серебряных медалей в девятый соревновательный день Всемирных игр в польском Вроцлаве.
Победителем в турнире по джиу-джитсу стал Илья Борок в весовой категории до 77 кг. Серебряными призерами стали Павел Коржавых в турнире по джиу-джитсу в весе до 69 кг и Денис Белов в весе до 85 кг, а также сборная России в турнире смешанных команд. Второе место заняли Ксения Основина и Константин Чистиков в рок-н-ролле, Светлана Гудыно и Армен Цатурян - в латиноамериканских танцах.
Сборная России лидирует в общекомандном зачете (27 золотых, 18 серебряных, 12 бронзовых медалей). Второй идет сборная Италии (16-11-12), третьей - команда Германии (16-10-13).
Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.