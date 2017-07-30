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Жуков поздравил сборную России с успешным выступлением на Юношеском олимпийском фестивале

Спорт
30 июля, 13:19 UTC+3 ТАСС

Президент ОКР привел в пример юношам и девушкам пловцов Евгения Рылова и Антона Чупкова, которые в пятницу выиграли золотые медали в плавании на чемпионате мира по водным видам спорта

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Александр Жуков

Александр Жуков

© EPA/YURI KOCHETKOV

ТАСС, 30 июля. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поздравил сборную России с успешным выступлением на Европейском юношеском олимпийском летнем фестивале, который завершился в субботу в венгерском Дьере. Слова члена Международного олимпийского комитета (МОК) приводит пресс-служба ОКР.

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Сборная России стала победителем общекомандного зачета Европейского юношеского олимпийского фестиваля, завоевав 30 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых наград. Жуков и министр спорта РФ Павел Колобков в заключительный день посетили соревнования по спортивной гимнастике, дзюдо, теннису и легкой атлетике. После окончания соревнований Жуков и Колобков вручили всем спортсменам и тренерам памятные подарки и сувениры, а также сертификаты участников Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

"Поздравляю всю команду с блестящим выступлением. Хотелось бы поздравить всех специалистов, кто готовил спортсменов к этим соревнованиям: тренеров, врачей, массажистов. И, конечно, обязательно надо сказать добрые слова в адрес ваших родителей, ребята. Их вклад в ваши успехи трудно переоценить", - поздравил спортсменов Жуков.

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Также президент ОКР привел в пример юношам и девушкам пловцов Евгения Рылова и Антона Чупкова, которые в пятницу выиграли золотые медали в плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

"Уверен, что завоеванные здесь медали - не последние в вашей спортивной карьере. В качестве примера могу привести пловцов Чупкова и Рылова, которые накануне в Будапеште стали чемпионами мира. В свое время, как и вы, они принимали участие в таком же фестивале, ставшем для них ступенькой в большой спорт", - отметил Жуков.

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