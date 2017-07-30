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Мутко: сборная России на Европейском юношеском фестивале доказала, что равной ей нет

Спорт
30 июля, 13:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Российская команда выиграла медальный зачет турнира (30 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых наград)

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России произвела на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьере настоящий фурор и доказала, что равной в Европе ей нет. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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"Это фурор! Наша команда завоевала медали практически во всех видах, а значит, в юношеском спорте равных России в Европе нет, - подчеркнул Мутко. - Пусть система подготовки наших спортсменов еще требует улучшений в плане материальной базы, зарплаты тренеров, методики подготовки, но она дает свои плоды и результаты. Поздравляю ребят!"

Вторыми в медальном зачете фестиваля стали спортсмены сборной Венгрии (13-14-14), третьими - итальянцы (12-11-13). На предыдущем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Грузии в 2015 году россиянам также не было равных, тогда они завоевали 37 медалей (17-9-11).

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