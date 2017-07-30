Легкоатлетка Прокопенко считает, что ей не хватило времени для выполнения норматива к ЧМ

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Нехватка времени не позволила легкоатлетке Виктории Прокопенко, специализирующейся в тройном прыжке, выполнить норматив для участия в чемпионате мира. Такое мнение она высказала журналистам.
В воскресенье на чемпионате России, который завершился в подмосковном Жуковском, состоялись соревнования в тройном прыжке у женщин. Прокопенко с результатом 14 метров стала второй. Победительницей турнира стала Дарья Нидбайкина (14,21), третье место - у Анны Крыловой (13,97). Прокопенко получила допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе, но не смогла выполнить норматив.
"Я рада, что прыгнула 14 метров, потому что в этом сезоне такие результаты мне давались нелегко. Нас так поздно предупредили [о допуске на ЧМ], я расстроилась сразу, когда поняла, что не успею уже туда отобраться, уже и планы были совершенно другие. Теперь я рада, мне хочется прыгать, надеюсь, что результаты будут лучше. Мне просто не хватило времени на подготовку к сезону, и я рада, что к [чемпионату] России уже более-менее распрыгалась, хотя чувствую, что можно прыгать дальше, еще много технических ошибок", - сказала Прокопенко.
"Этот сезон не завершен, меня допустили до коммерческого международного старта в Хорватии 29 августа, и я буду к нему усиленно готовиться. Надеюсь, что зимой уже с допуском проблем не будет. Есть стимул и мотивация подойти к следующему сезону в форме, чтобы показать более хорошие результаты", - добавила спортсменка.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.