Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легкоатлетка Прокопенко считает, что ей не хватило времени для выполнения норматива к ЧМ

Спорт
30 июля, 15:49 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 30, июля. /ТАСС

Спортсменка заняла второе место в тройном прыжке на чемпионате России по легкой атлетике

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктория Прокопенко

Виктория Прокопенко

© Александр Щербак/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Нехватка времени не позволила легкоатлетке Виктории Прокопенко, специализирующейся в тройном прыжке, выполнить норматив для участия в чемпионате мира. Такое мнение она высказала журналистам.

Смотрите также
Валерий Пронкин (слева)

Легкоатлет Пронкин: улучшение личного рекорда психологически поможет на ЧМ

В воскресенье на чемпионате России, который завершился в подмосковном Жуковском, состоялись соревнования в тройном прыжке у женщин. Прокопенко с результатом 14 метров стала второй. Победительницей турнира стала Дарья Нидбайкина (14,21), третье место - у Анны Крыловой (13,97). Прокопенко получила допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе, но не смогла выполнить норматив.

"Я рада, что прыгнула 14 метров, потому что в этом сезоне такие результаты мне давались нелегко. Нас так поздно предупредили [о допуске на ЧМ], я расстроилась сразу, когда поняла, что не успею уже туда отобраться, уже и планы были совершенно другие. Теперь я рада, мне хочется прыгать, надеюсь, что результаты будут лучше. Мне просто не хватило времени на подготовку к сезону, и я рада, что к [чемпионату] России уже более-менее распрыгалась, хотя чувствую, что можно прыгать дальше, еще много технических ошибок", - сказала Прокопенко.

Смотрите также
Александр Лесной

Легкоатлет Лесной заявил, что постарается навязать борьбу лидерам сезона на ЧМ-2107

"Этот сезон не завершен, меня допустили до коммерческого международного старта в Хорватии 29 августа, и я буду к нему усиленно готовиться. Надеюсь, что зимой уже с допуском проблем не будет. Есть стимул и мотивация подойти к следующему сезону в форме, чтобы показать более хорошие результаты", - добавила спортсменка.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено на Кубани
2
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
3
Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие сутки
4
Кто вы из фильмов с Арнольдом Шварценеггером?
5
США провели новое испытание системы ПРО THAAD на Аляске
6
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"
7
В ДТП с пассажирским автобусом под Саратовом погиб один человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама