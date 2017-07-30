Игрок: самые трудные матчи Спартакиады для москвичей были с курскими баскетболистами

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ТАСС, 30 июля. Московским баскетболистам было труднее всего играть со сборной Курской области на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение высказал игрок сборной Москвы Андрей Топтунов, которого цитирует пресс-служба соревнований.
"Тяжелее всего было играть с командой Курской области, - сказал Топтунов. - Они смогли навязать нам свою игру. И это единственная команда, с которой нам не удалось преодолеть рубеж в сто очков".
Сборная Москвы стала победителем Спартакиады учащихся России, обыграв в финале команду Краснодарского края со счетом 109:41. Сборная Курской области заняла восьмое место.
Игрок московской команды отметил, что поддержка болельщиков сборной Краснодарского края оказывала давление. "В начале игры было, конечно, сложно, - сказал Топтунов. - Финальная атмосфера, шум трибун - это немного нас сбило. Но потом мы разобрались, начали показывать свою игру, у нас стало все получаться, и мы уверенно пошли к результату".
Соревнования по баскетболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.