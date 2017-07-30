Игрок: самые трудные матчи Спартакиады для москвичей были с курскими баскетболистами

ТАСС, 30 июля. Московским баскетболистам было труднее всего играть со сборной Курской области на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение высказал игрок сборной Москвы Андрей Топтунов, которого цитирует пресс-служба соревнований.

"Тяжелее всего было играть с командой Курской области, - сказал Топтунов. - Они смогли навязать нам свою игру. И это единственная команда, с которой нам не удалось преодолеть рубеж в сто очков".

Сборная Москвы стала победителем Спартакиады учащихся России, обыграв в финале команду Краснодарского края со счетом 109:41. Сборная Курской области заняла восьмое место.

Игрок московской команды отметил, что поддержка болельщиков сборной Краснодарского края оказывала давление. "В начале игры было, конечно, сложно, - сказал Топтунов. - Финальная атмосфера, шум трибун - это немного нас сбило. Но потом мы разобрались, начали показывать свою игру, у нас стало все получаться, и мы уверенно пошли к результату".

Соревнования по баскетболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.