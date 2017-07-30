Сборную России торжественно встретили в Шереметьево по прилету с Юношеского фестиваля

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Торжественная встреча сборной России, выступавшей на Европейском юношеском олимпийском летнем фестивале, состоялась в московском аэропорту Шереметьево. Десятки болельщиков пришли в зал прилета терминала Д поприветствовать юных спортсменов, победивших в общекомандном зачете соревнований в венгерском Дьёре, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Прилетевших рейсом из Будапешта спортсменов встречали торжественной музыкой, цветами, флагами и аплодисментами.
В церемонии приняли участие заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) по спорту Игорь Казиков, а также основатель и дизайнер нового официального экипировщика ОКР компании ZASPORT Анастасия Задорина. "Хочется поздравить наших спортсменов и поблагодарить за выступление, Россия гордится вами, - заявил в своем выступлении Казиков. - Уверен, впереди у ребят еще много больших побед. Выступление на фестивале является своего рода репетицией перед взрослыми Олимпийскими играми".
Спортсмены сборной России завоевали 30 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых наград. На предыдущем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Грузии в 2015 году россияне завоевали 37 медалей (17-9-11), заняв первое место в общем зачете.
"Спасибо огромное за такой теплый прием. Мы не ожидали, что так много людей придет, чтобы сказать нам теплые слова", - заявила знаменосец сборной России волейболистка Валерия Шевчук.
В завершении торжественной церемонии спортсмены, функционеры и болельщики исполнили гимн Российской Федерации.