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Тренер считает достижением выход воронежских баскетболистов в финальную часть Спартакиады

Спорт
30 июля, 19:58 UTC+3 ТАСС

Андрей Скоморохов не стал выделять кого-либо из своих подопечных

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Андрей Скоморохов

Андрей Скоморохов

© Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 30 июля. Попадание мужской сборной Воронежской области по баскетболу в финальную часть восьмой летней Спартакиады учащихся России уже можно считать достижением. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал тренер воронежской команды Андрей Скоморохов.

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"Последний раз в финал Спартакиады выходила команда Воронежской области 1988 года рождения, - сказал Скоморохов. - Это было где-то 12 лет назад в Казани. То, что мы попали сюда, это уже достижение. И то, что мы стали призерами - это успех".

Сборная Воронежской области стала бронзовым призером Спартакиады, обыграв в матче за третье место самарских баскетболистов со счетом 71:41.

Тренер не стал выделять кого-либо из своих подопечных. "Была проведена хорошая подготовка, мы провели два сбора, где достаточно выложились, - отметил Скоморохов. - Из команды особо отмечать никого не буду, все ребята молодцы. Ведь у нас, если так можно сказать, не команда звезд, а команда-звезда".

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Соревнования по баскетболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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