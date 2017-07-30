Тренер считает достижением выход воронежских баскетболистов в финальную часть Спартакиады

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ТАСС, 30 июля. Попадание мужской сборной Воронежской области по баскетболу в финальную часть восьмой летней Спартакиады учащихся России уже можно считать достижением. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал тренер воронежской команды Андрей Скоморохов.
"Последний раз в финал Спартакиады выходила команда Воронежской области 1988 года рождения, - сказал Скоморохов. - Это было где-то 12 лет назад в Казани. То, что мы попали сюда, это уже достижение. И то, что мы стали призерами - это успех".
Сборная Воронежской области стала бронзовым призером Спартакиады, обыграв в матче за третье место самарских баскетболистов со счетом 71:41.
Тренер не стал выделять кого-либо из своих подопечных. "Была проведена хорошая подготовка, мы провели два сбора, где достаточно выложились, - отметил Скоморохов. - Из команды особо отмечать никого не буду, все ребята молодцы. Ведь у нас, если так можно сказать, не команда звезд, а команда-звезда".
Соревнования по баскетболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.