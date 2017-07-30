Тренер: задачей-минимум на Спартакиаде для дагестанских регбисток была бронза

ТАСС, 30 июля. Минимальной задачей, стоявшей на восьмой летней Спартакиаде учащихся перед дагестанскими регбистками, было завоевание бронзовых медалей. Об этом пресс-службе соревнований рассказал тренер сборной и президент Федерации регби Дагестана Магомед Гаджимагомедов.

Сборная Дагестана завоевала серебро соревнований по регби-7 среди девушек, уступив в финале подмосковной команде.

"Задачей-минимум было третье место, - сказал Гаджимагомедов. - То, что мы попали в полуфинал Спартакиады - уже хороший результат. Наша сборная стала единственной игровой командой Дагестана, которая попала в финальную часть Спартакиады".

Гаджимагомедов отметил рост интереса к женскому регби в республике. "Регби в Дагестане прогрессирует, - рассказал президент федерации. - Если в Дагестане девочки борются на ковре, то почему бы им не бегать по полю, играя в регби? Многие родители относятся с пониманием, девочки идут в секцию, пошел наплыв".

Турнир по регби-7 среди девушек в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся проходил в Белгороде.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.