"Спартак" и "Краснодар" сыграют в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. "Спартак" сыграет дома в понедельник с "Краснодаром" в заключительном матче третьего тура чемпионата России по футболу. Спартаковцы уже на семь очков отстают от лидеров, которых в случае собственной победы может догнать кубанский клуб.

Чемпион страны "Спартак" начал сезон с двух ничьих с "Динамо" (2:2) и "Уфой" (0:0). В течение недели подопечные Массимо Карреры проведут два важнейших матча - с "Краснодаром" и "Зенитом" 6 августа, от исхода которых будет во многом зависеть настроение на весь сезон. "Спартаку" осенью предстоят матчи Лиги чемпионов, поэтому наверстать упущенное на старте чемпионата страны будет очень сложно.

Состав "Спартака" после завоеванного чемпионского титула практически не изменился, остались и старые проблемы в обороне. К тому же некоторые игроки красно-белых находятся не в лучшей физической форме. По мнению Карреры, не все футболисты его команды отошли от прошлого сезона.

Проблемой для "Спартака" стала тяжелая травма центрального полузащитника Романа Зобнина, полученная им в начале июня в сборной. Он уже тренируется индивидуально, но времени на восстановление требуется немало. В Уфе Зобнина заменил 23-летний Артем Тимофеев, который вытеснил из состава капитана Дениса Глушакова. Сыграв на Кубке конфедераций, Глушаков практически не имел отпуска, потому ему дали отдохнуть.

К матчу с "Краснодаром" Глушаков восстановил кондиции, готовы сыграть также Александр Самедов и Луис Адриано. Бразилец дебютировал за "Спартак" в марте в гостевом матче с "Краснодаром", отметившись забитым мячом. Зато не сыграет немецкий защитник Сердар Таски.

"Краснодар" в погоне за лидерами

"Краснодар" начал сезон очень уверенно, дважды победив в чемпионате и вырвав в концовке победу у датского "Люнгбю" в матче Лиги Европы. В случае победы еще и над "Спартаком" кубанцы догонят "Ахмат", "Зенит" и "Локомотив", которые выиграли уже по три раза.

Команда Игоря Шалимова на старте сезона играет без лучшего бомбардира двух последних чемпионатов Федора Смолова. Он травмирован, однако партнеры его удачно заменяют. Два мяча уже забил колумбиец Рикардо Лаборде, а во встрече с датчанами победный мяч и вовсе провел 17-летний Магомед-Шапи Сулейманов, а в основном составе вышел Иван Игнатьев, который на год старше.

Помимо Смолова, давно травмированы голкипер Станислав Крицюк и полузащитник Торнике Окриашвили, под вопросом участие в игре Вячеслава Подберезкина, Шарля Каборе, Лаборде и Юрия Газинского.

Массимо Каррера накануне игры причислил "Краснодар" к числу команд, которым пол силам побороться за чемпионский титул, отметив, что наставник команды Шалимов, являясь воспитанником "Спартака", долгое время играл в Италии. При этом "Краснодар" остается одним из самых удобных соперников для "Спартака", который в 12 очных встречах победил восемь раз, в том числе и в двух предыдущих домашних матчах. Год назад в четвертом туре "Спартак" победил "Краснодар" Олега Кононова (2:0) благодаря дублю Зе Луиша.

Матч "Спартак" - "Краснодар" пройдет на "Открытие-Арене", где состоится первая игра после Кубка конфедераций. Начало - 19:30 мск, главный арбитр - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Третий тур стартовал в субботу, когда ЦСКА победил "СКА- Хабаровск" - 2:0, "Урал" сыграл вничью с "Уфой" (1:1), "Рубин" оказался сильнее "Арсенала" (2:1), а "Терек" - "Динамо" (2:0). В воскресенье "Амкар" проиграл "Ростову" (0:1), "Локомотив" победил "Анжи" (1:0), а "Тосно" потерпел поражение от "Зенита" (0:1).