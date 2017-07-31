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"Спартак" и "Краснодар" сыграют в матче чемпионата России по футболу

Спорт
31 июля, 5:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Красно-белые начали сезон с двух ничьих, "Краснодар" обе свои встречи выиграл

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Матч "Спартак" - "Краснодар"

Матч "Спартак" - "Краснодар"

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. "Спартак" сыграет дома в понедельник с "Краснодаром" в заключительном матче третьего тура чемпионата России по футболу. Спартаковцы уже на семь очков отстают от лидеров, которых в случае собственной победы может догнать кубанский клуб.

Чемпион страны "Спартак" начал сезон с двух ничьих с "Динамо" (2:2) и "Уфой" (0:0). В течение недели подопечные Массимо Карреры проведут два важнейших матча - с "Краснодаром" и "Зенитом" 6 августа, от исхода которых будет во многом зависеть настроение на весь сезон. "Спартаку" осенью предстоят матчи Лиги чемпионов, поэтому наверстать упущенное на старте чемпионата страны будет очень сложно.

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Каррера: не все футболисты "Спартака" отошли от успехов прошлого сезона

Состав "Спартака" после завоеванного чемпионского титула практически не изменился, остались и старые проблемы в обороне. К тому же некоторые игроки красно-белых находятся не в лучшей физической форме. По мнению Карреры, не все футболисты его команды отошли от прошлого сезона.

Проблемой для "Спартака" стала тяжелая травма центрального полузащитника Романа Зобнина, полученная им в начале июня в сборной. Он уже тренируется индивидуально, но времени на восстановление требуется немало. В Уфе Зобнина заменил 23-летний Артем Тимофеев, который вытеснил из состава капитана Дениса Глушакова. Сыграв на Кубке конфедераций, Глушаков практически не имел отпуска, потому ему дали отдохнуть.

К матчу с "Краснодаром" Глушаков восстановил кондиции, готовы сыграть также Александр Самедов и Луис Адриано. Бразилец дебютировал за "Спартак" в марте в гостевом матче с "Краснодаром", отметившись забитым мячом. Зато не сыграет немецкий защитник Сердар Таски.

"Краснодар" в погоне за лидерами

"Краснодар" начал сезон очень уверенно, дважды победив в чемпионате и вырвав в концовке победу у датского "Люнгбю" в матче Лиги Европы. В случае победы еще и над "Спартаком" кубанцы догонят "Ахмат", "Зенит" и "Локомотив", которые выиграли уже по три раза.

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Команда Игоря Шалимова на старте сезона играет без лучшего бомбардира двух последних чемпионатов Федора Смолова. Он травмирован, однако партнеры его удачно заменяют. Два мяча уже забил колумбиец Рикардо Лаборде, а во встрече с датчанами победный мяч и вовсе провел 17-летний Магомед-Шапи Сулейманов, а в основном составе вышел Иван Игнатьев, который на год старше.

Помимо Смолова, давно травмированы голкипер Станислав Крицюк и полузащитник Торнике Окриашвили, под вопросом участие в игре Вячеслава Подберезкина, Шарля Каборе, Лаборде и Юрия Газинского.

Массимо Каррера накануне игры причислил "Краснодар" к числу команд, которым пол силам побороться за чемпионский титул, отметив, что наставник команды Шалимов, являясь воспитанником "Спартака", долгое время играл в Италии. При этом "Краснодар" остается одним из самых удобных соперников для "Спартака", который в 12 очных встречах победил восемь раз, в том числе и в двух предыдущих домашних матчах. Год назад в четвертом туре "Спартак" победил "Краснодар" Олега Кононова (2:0) благодаря дублю Зе Луиша.

Матч "Спартак" - "Краснодар" пройдет на "Открытие-Арене", где состоится первая игра после Кубка конфедераций. Начало - 19:30 мск, главный арбитр - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Третий тур стартовал в субботу, когда ЦСКА победил "СКА- Хабаровск" - 2:0, "Урал" сыграл вничью с "Уфой" (1:1), "Рубин" оказался сильнее "Арсенала" (2:1), а "Терек" - "Динамо" (2:0). В воскресенье "Амкар" проиграл "Ростову" (0:1), "Локомотив" победил "Анжи" (1:0), а "Тосно" потерпел поражение от "Зенита" (0:1).

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