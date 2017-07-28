Недооценили, но победили: "Краснодар" обыграл "Люнгбю" в стартовом матче Лиги Европы

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл датский "Люнгбю" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Российская команда одержала волевую победу, забив победный мяч в компенсированное время встречи.

Матч, состоявшийся в четверг в Краснодаре, завершился со счетом 2:1. На 64-й минуте гости открыли счет - отличился Йеппе Кьяер. В составе хозяев голы на свой счет записали Виктор Классон (67) и Магомед-Шапи Сулейманов (90+3).

К матчу "Краснодар" подошел с богатым списком травмированных футболистов, в котором значились лучший бомбардир команды двух последних сезонов форвард Федор Смолов и полузащитники Павел Мамаев, Шарль Каборе, Юрий Газинский, Рикардо Лаборде. Поэтому вполне объяснимо, что наставнику краснодарцев пришлось прибегнуть к ротации состава. С первых минут на поле появился 18-летний форвард Иван Игнатьев, а после перерыва в игру вошли 21-летний Илья Жигулев и 17-летний Магомед-Шапи Сулейманов.

Тем не менее основной причиной неубедительной игры "Краснодара", по мнению главного тренера команды Игоря Шалимова, стала недооценка соперника и слабая подготовка. "Плохая игра с нашей стороны, в такой подготовке к матчу виноваты все. Мы недооценили соперника - были не готовы, много контратак пропустили. Если бы против нас играла более классная команда, все бы закончилось плачевно", - сказал Шалимов.

Полузащитник российского клуба Виктор Классон отметил, что свою роль могла сыграть жаркая погода, которая стояла в этот день в Краснодаре. "Было очень тяжело, датчане оказались сильными соперниками, плюс погода была жаркой, сочетание этих двух факторов сделало матч непростым", - сказал шведский футболист.

Наставник "Люнгбю", напротив, остался доволен своими подопечными, отметив, что гордится их игрой. "Мы показали свое лучшее выступление за последнее время. Моя команда была хороша в первом тайме, думал, что будем держаться все 90 минут. Это великолепное достижение для нашей команды, футболисты сделали все, что могли, я ими горжусь", - сказал Давид Нильсен.

Готовность к "Спартаку"

Уже в понедельник "Краснодару" предстоит провести матч внутреннего чемпионата против действующего победителя турнира - московского "Спартака", причем в гостях. Шалимов сообщил, что физическое восстановление игроков к этому матчу станет первостепенной задачей для "Краснодара".

"Ждем Мамаева, он провел накануне полную тренировку впервые, но лежал с температурой 39 градусов. Газинского ждем, на этом, по-моему, все. Но основная задача - восстановить тех, кто играл", - сказал главный тренер краснодарского клуба.

Классон считает, что он вместе с партнерами сумеет подойти в форме к игре против "Спартака". А его одноклубник Маурисио Перейра заявил, что "Краснодар" в этой игре устроит лишь победа.

"Мы должны поехать в Москву и добиться позитивного результата. Пускай у нас много травмированных, но мы сумеем перестроиться. Повторюсь, что в матче со "Спартаком" нам нужна победа", - заявил уругвайский полузащитник.

После двух туров чемпионата России "Краснодар" идет в лидирующей группе с шестью очками, "Спартак" замыкает десятку с двумя баллами.