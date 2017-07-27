Шалимов: "Краснодар" недооценил "Люнгбю" в матче Лиги Европы

Глава WADA: антидопинговая система в России станет сильнее после реформСпорт 27 июля, 22:58
Шалимов: "Краснодар" недооценил "Люнгбю" в матче Лиги ЕвропыСпорт 27 июля, 22:34
"Зенит" обыграл израильский клуб "Бней Иегуда" в матче квалификации Лиги ЕвропыСпорт 27 июля, 22:21
СМИ: Саакашвили заявил, что в хочет в ближайшее время в корне изменить ситуацию на УкраинеМеждународная панорама 27 июля, 21:58
"Краснодар" победил датский "Люнгбю" в матче квалификации Лиги ЕвропыСпорт 27 июля, 21:53
СМИ: Нетаньяху впервые заявил о готовности пойти на обмен территориями с ПалестинойМеждународная панорама 27 июля, 21:49
Аксенов: следователи проверяют министерства Крыма после отставки их руководителейПроисшествия 27 июля, 21:44
Люк Бессон будет снимать свой следующий проект в РоссииКультура 27 июля, 21:33
Российский защитник Андрей Марков заявил, что продолжит карьеру в КХЛСпорт 27 июля, 21:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" недооценил датский "Люнгбю" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер краснодарского клуба Игорь Шалимов.
В четверг "Краснодар" дома со счетом 2:1 обыграл "Люнгбю", сумев забить победный гол в компенсированное время.
"Плохая игра с нашей стороны, в такой подготовке к матчу виноваты все. Мы недооценили соперника - были не готовы, много контратак пропустили. Если бы против нас играла более классная команда, все бы закончилось для плачевно", - сказал Шалимов.
"Нам повезло в концовке, - считает специалист. - Хорошо, что вырвали победу - доставили радость зрителям, которые, думаю, плевались всю игру. Сейчас главная задача восстановиться к игре со "Спартаком". У нас немало травмированных футболистов".
Ответная игра команд состоится в Люнгбю 3 августа.