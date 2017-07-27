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Шалимов: "Краснодар" недооценил "Люнгбю" в матче Лиги Европы

Спорт
27 июля, 22:34 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, июля. /ТАСС

По словам тренера, его подопечным повезло в концовке

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Игорь Шалимов

Игорь Шалимов

© Виталий Тимкив/ТАСС

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" недооценил датский "Люнгбю" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер краснодарского клуба Игорь Шалимов.

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Эпизод матча "Краснодар" - "Люнгбю"

"Краснодар" победил датский "Люнгбю" в матче квалификации Лиги Европы

В четверг "Краснодар" дома со счетом 2:1 обыграл "Люнгбю", сумев забить победный гол в компенсированное время.

"Плохая игра с нашей стороны, в такой подготовке к матчу виноваты все. Мы недооценили соперника - были не готовы, много контратак пропустили. Если бы против нас играла более классная команда, все бы закончилось для плачевно", - сказал Шалимов.

"Нам повезло в концовке, - считает специалист. - Хорошо, что вырвали победу - доставили радость зрителям, которые, думаю, плевались всю игру. Сейчас главная задача восстановиться к игре со "Спартаком". У нас немало травмированных футболистов".

Ответная игра команд состоится в Люнгбю 3 августа.

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