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Перейра: футболистам "Краснодара" необходима победа в предстоящем матче со "Спартаком"

Спорт
27 июля, 23:46 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, июля. /ТАСС

Полузащитник краснодарцев после победы над "Люнгбю" в Лиге Европы поделился ожиданиями от следующего матча команды в чемпионате России

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Маурисио Перейра

Маурисио Перейра

© Виталий Тимкив/ТАСС

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Футбольному клубу "Краснодар" необходима победа в матче третьего тура чемпионата России против московского "Спартака". Такое мнение журналистам высказал полузащитник краснодарцев Маурисио Перейра.

Встреча пройдет 31 июля в Москве.

"Мы должны поехать в Москву и добиться позитивного результата. Пускай у нас много травмированных, но мы сумеем перестроиться. Повторюсь, что в матче со "Спартаком" нам нужна победа", - заявил Перейра.

В четверг "Краснодар" дома со счетом 2:1 обыграл датский "Люнгбю" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная игра команд состоится в Люнгбю 3 августа.

"Соперник в первом тайме проводил хорошие комбинации, во второй половине они совершали серьезные контратаки. Но главное - это результат, и мы им довольны. У нас есть свой собственный стиль, трудно сказать, что бы я хотел изменить в нашей игре", - сказал Перейра.

"Мне было комфортно сегодня играть с новичками в составе. Мы им доверяем, ведь мы вместе прошли предсезонную подготовку", - добавил полузащитник "Краснодара".

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