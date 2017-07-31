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Россиянка Вадеева признана самым ценным игроком ЧМ среди баскетболисток не старше 19 лет

Спорт
31 июля, 0:51 дата обновления: 31 июля, 1:53 UTC+3 ТАСС

Отечественные баскетболистки впервые в новейшей истории стали победительницами мирового первенства в этой возрастной категории, победив американок

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ТАСС, 31 июля. Центровая сборной России по баскетболу Мария Вадеева признана самым ценным игроком чемпионата мира среди девушек (игроки до 19 лет), завершившемся в воскресенье вечером в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола.

В финале россиянки обыграли команду США со счетом 86:82.

Вадеева стала лучшей по средней результативности за игру (18,4 очка), по подборам (14,0), дабл-даблам (6) и коэффициенту полезности (28,1).  

Кроме нее в символическую пятерку лучших игроков турнира была включена еще одна россиянка - форвард Раиса Мусина. Она стала второй по подборам (12,7), реализации штрафных (88,6%) и коэффициенту полезности (25,6), а также заняла третье место в списке лучших снайперов (16,7 очка).

Помимо Вадеевой и Мусиной, в символическую пятерку вошли американки Кеннеди Картер и Тай Харрис, а также канадка Летисия Эмихиа.

Чемпионат мира среди девушек до 19 лет проводится с 1985 года. Дважды - в 1985 и 1989 годах - на турнире побеждали спортсменки СССР. Американские баскетболистки выигрывали мировое первенство семь раз, причем они становились победительницами шести последних турниров.

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