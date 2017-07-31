Россиянка Вадеева признана самым ценным игроком ЧМ среди баскетболисток не старше 19 лет

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ТАСС, 31 июля. Центровая сборной России по баскетболу Мария Вадеева признана самым ценным игроком чемпионата мира среди девушек (игроки до 19 лет), завершившемся в воскресенье вечером в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола.
В финале россиянки обыграли команду США со счетом 86:82.
Вадеева стала лучшей по средней результативности за игру (18,4 очка), по подборам (14,0), дабл-даблам (6) и коэффициенту полезности (28,1).
The #FIBAU19 2017 MVP Award offered by @Tissot goes to @Masha_Vadeeva of @RussiaBasket ! Congratulations pic.twitter.com/6TsIdfaXue— FIBA (@FIBA) 30 июля 2017 г.
Кроме нее в символическую пятерку лучших игроков турнира была включена еще одна россиянка - форвард Раиса Мусина. Она стала второй по подборам (12,7), реализации штрафных (88,6%) и коэффициенту полезности (25,6), а также заняла третье место в списке лучших снайперов (16,7 очка).
Помимо Вадеевой и Мусиной, в символическую пятерку вошли американки Кеннеди Картер и Тай Харрис, а также канадка Летисия Эмихиа.
Чемпионат мира среди девушек до 19 лет проводится с 1985 года. Дважды - в 1985 и 1989 годах - на турнире побеждали спортсменки СССР. Американские баскетболистки выигрывали мировое первенство семь раз, причем они становились победительницами шести последних турниров.