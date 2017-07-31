Россиянка Вадеева признана самым ценным игроком ЧМ среди баскетболисток не старше 19 лет

ТАСС, 31 июля. Центровая сборной России по баскетболу Мария Вадеева признана самым ценным игроком чемпионата мира среди девушек (игроки до 19 лет), завершившемся в воскресенье вечером в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола.

В финале россиянки обыграли команду США со счетом 86:82.

Вадеева стала лучшей по средней результативности за игру (18,4 очка), по подборам (14,0), дабл-даблам (6) и коэффициенту полезности (28,1).

The #FIBAU19 2017 MVP Award offered by @Tissot goes to @Masha_Vadeeva of @RussiaBasket ! Congratulations pic.twitter.com/6TsIdfaXue — FIBA (@FIBA) 30 июля 2017 г.

Кроме нее в символическую пятерку лучших игроков турнира была включена еще одна россиянка - форвард Раиса Мусина. Она стала второй по подборам (12,7), реализации штрафных (88,6%) и коэффициенту полезности (25,6), а также заняла третье место в списке лучших снайперов (16,7 очка).

Помимо Вадеевой и Мусиной, в символическую пятерку вошли американки Кеннеди Картер и Тай Харрис, а также канадка Летисия Эмихиа.

Чемпионат мира среди девушек до 19 лет проводится с 1985 года. Дважды - в 1985 и 1989 годах - на турнире побеждали спортсменки СССР. Американские баскетболистки выигрывали мировое первенство семь раз, причем они становились победительницами шести последних турниров.