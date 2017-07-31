Джокович впервые с 2007 года не попал в первую четверку рейтинга ATP

ТАСС, 31 июля. Сербский теннисист Новак Джокович впервые с 2007 года не попал в первую четверку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В середине июля в четвертьфинальном матче Уимблдонского турнира 30-летний Джокович в матче с чехом Томашем Бердыхом был вынужден досрочно завершить игру из-за травмы и с тех пор на корте не появлялся. После матча Джокович сообщил, что пропустит оставшуюся часть текущего сезона из-за травмы локтя.

Серб занимает пятую позицию в рейтинге с 5325 очками. В первой десятке на четвертое место вышел швейцарец Стэн Вавринка (5780), немец Александр Зверев поднялся на восьмое место (3150), опередив японца Кэя Нисикори, который теперь девятый (3140). Десятым идет канадец Милош Раонич (3130).

Двое российских спортсменов улучшили позиции. Карен Хачанов поднялся с 32-го на 30-е место (1330), а Андрей Кузнецов поднялся на пять позиций, став 66-м (715).

Рейтинг ATP от 31 июля:

1 (1) Энди Маррей (Великобритания) - 7750

2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) - 7465

3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 6545

4 (5) Стэн Вавринка (Швейцария) - 5780

5 (4) Новак Джокович (Сербия) - 5325

6 (6) Марин Чилич (Хорватия) - 5155

7 (7) Доминик Тим (Австрия) - 4065

8 (11) Александр Зверев (Германия) - 3150

9 (8) Кэй Нисикори (Япония) - 3140

10 (9) Милош Раонич (Канада) - 3130...

30 (32) Карен Хачанов (Россия) - 1330...

50 (48) Даниил Медведев (Россия) - 902...

51 (49) Андрей Рублев (Россия) - 895...

66 (71) Андрей Кузнецов (Россия) - 715...

99 (85) Михаил Южный (Россия) - 560.