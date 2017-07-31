Турок Палабыйык будет судить ответный матч между "Зенитом" и "Бней Иегудой" в Лиге Европы

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ТАСС, 31 июля. Турецкая бригада судей во главе с Али Палабыйыком обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между российским "Зенитом" и израильским клубом "Бней Иегуда". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Ассистентами арбитра назначены Чем Сатман и Шеркан Олгюнкан, четвертый судья - Алпер Улусой.
На ответный матч этой же стадии турнира между датским "Люнгбю" и российским "Краснодаром" назначена румынская бригада арбитров. Главный судья - Себастьян Колцеску, помощники - Раду Гингуляк и Мирча Григориу четвертый арбитр - Георге Радулеску.
Ответный матч между "Зенитом" и "Бней Иегудой" пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге. В первой игре санкт- петербургская команда победила со счетом 2:0. В этот же день "Краснодар" в Дании сыграет с "Люнгбю". Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Краснодара".