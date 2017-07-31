Радил: "Спартак" обязан попасть в плей-офф КХЛ в предстоящем сезоне

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" ставит перед собой задачу попасть в плей-офф в сезоне-2017/18. Об этом журналистам рассказал нападающий московской команды Лукаш Радил.

"В этом году "Спартак" обязан попасть в плей-офф. Будет тяжело, но другого пути у нас нет, сделаем все, чтобы стать лучше в новом сезоне. Тренировочный процесс идет очень эффективно: мы провели сборы в Чехии, затем в Австрии. Предсезонный турнир в Нижнем Новгороде покажет, насколько мы готовы к сезону", - сказал Радил.

Радил перешел в "Спартак" летом 2015 года из чешского клуба "Пардубице". В составе московской команды 26-летний нападающий провел 113 матчей и набрал 65 очков (25 шайб + 40 передач).

В сезоне-2016/17 красно-белые заняли 13-е место на Западе и не сумели пробиться в плей-офф.