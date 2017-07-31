Смирнов: НОАК с момента своего основания имела полную поддержку государства

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Государство полностью поддерживает Независимую общественную антидопинговую комиссию (НОАК) с момента ее основания. Об этом на пресс- конференции заявил глава НОАК Виталий Смирнов.

НОАК была создана по распоряжению президента РФ год назад. Ей был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом. Впервые в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение и склонение к применению допинга.

"Это наш младенческий юбилей. Год был наполнен большой работой, я признателен президенту за оказанное нам доверие и поддержку, которую мы постоянно ощущали со стороны правительства и других организаций. Президент неоднократно предоставлял возможность с ним общаться и докладывать о делах. Тем самым мы информировали, ставили вопросы и самое главное их решали", - сказал Смирнов.

"Без мощного административного ресурса это было бы невозможно", - добавил глава НОАК.

"Подавляющее количество членов комиссии очень ответственные люди, они находили время, несмотря на высокие позиции в обществе, - продолжил Смирнов. - Мы проводили регулярные совещания, приглашали другие организации. Приглашали руководство Следственного комитета, когда встал вопрос с наказанием тех, кто был связан с распространением и применением допинга. Администрация президента нам очень помогала".

"Мы активно сотрудничали с министерством [спорта], Паралимпийским комитетом России. Везде встречали поддержку и взаимопонимание. Мы были вынуждены и обязаны были контактировать с МОК, ВАДА, международными федерациями. Письма шли за четырьмя подписями. Мы давали понять - широкий спектр организаций заинтересован в решении стоящих перед нами вопросов, и это имеет единогласную поддержку", - заключил он.