Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Стадион "Екатеринбург- Арена", на котором пройдут четыре игры группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, готов на 75%. Об этом рассказал журналистам заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.
"Готовность стадиона составляет 75%. Параллельно с реконструкцией стадиона идут масштабные строительные работы вокруг спортивной площадки, все - в плановом режиме. Всего в региональной программе запланировано 47 мероприятий по подготовке к турниру", - рассказал Швиндт.
По его словам, уже практически готовы три тренировочные площадки. "Одна из них - "СКБ-банк Арена", где футбольная команда "Урал" принимает домашние матчи, уже прошла аттестацию и полностью готова. На "Урале" и "Калининце" уже взошла трава и подготовлена вся инфраструктура. В соответствии с графиком идут работы на стадионе "Химмаш", - добавил Швиндт.
Он также отметил, что работы по устройству зон гостеприимства идут по графику. "У нас всего 209 отелей будут участвовать в размещении болельщиков, на сегодняшний день 204 уже прошли сертификацию. К приему гостей практически готов аэропорт: сейчас заканчиваются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. По графику идут работы в фан-зоне Екатеринбурга", - рассказал он.
По данным департамента информационной политики губернатора Свердловской области, тестовые матчи на "Екатеринбург-Арене" состоятся уже весной следующего года. Во время чемпионата мира стадион, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча группового этапа. Генеральным подрядчиком реконструкции арены является холдинг "Синара-Девелопмент", который входит в группу "Синара".
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.