Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Bellator: Федор Емельяненко пока не определился со следующим соперником

Спорт
31 июля, 18:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее стало известно, что 40-летний Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко пока не определился с кандидатурой своего следующего соперника. Об этом ТАСС заявил глава организации Bellator Скотт Кокер.

"Пока определенности с соперником нет. В список входят бойцы тяжелого и полутяжелого веса", - сказал Кокер.

Ранее стало известно, что 40-летний Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке.

Емельяненко в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.

Смотрите также

Bellator рассматривает вариант проведения реванша Емельяненко - Орловский

Bellator: Емельяненко может провести реванш с Митрионом после своего следующего боя

Федор Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
Эксперт: электронная торговля может подтолкнуть развитие грузоперевозок в СФО
5
Алексей Мордашов возглавил список богатейших людей России по версии Forbes
6
Анна Нетребко опровергла данные Forbes о своих доходах
7
Киев пытался ввести в переговоры по Донбассу несогласованных с ЛНР и ДНР лиц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама