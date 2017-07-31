Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каррера: футболисты "Спартака" уверены в себе перед игрой с "Зенитом"

Спорт
31 июля, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Предстоящая встреча между командами, которая пройдет в Санкт-Петербурге 6 августа, станет противостоянием итальянских тренеров - Карреры и Роберто Манчини

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" уверены в себе перед предстоящей встречей чемпионата России по футболу против "Зенита". Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

"Спартак" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата России.

"Мы как команда уверены в себе. Мы выиграли в том году, знаем, что нужно было сделать для победы. Естественно, в этом году будет еще сложнее, мы знаем это. Поэтому мы должны готовиться, работать еще больше, претендентов на чемпионство в этом году будет еще больше", - сказал тренер.

Предстоящая встреча "Спартака" и "Зенита" станет противостоянием итальянских тренеров - Карреры и Роберто Манчини. "Это будет такая же встреча против сильной команды, как и все остальные. Будем готовиться к ней так же, как и к игре с "Краснодаром". Не имеет значения, что "Зенит" тренирует Манчини", - отметил Каррера.

Встреча "Спартака" и "Зенита" пройдет в Санкт-Петербурге 6 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США ввели санкции против Мадуро
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
Трамп уволил Скарамуччи
5
Американские ученые решили проблему протекших труб
6
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама