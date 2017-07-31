Каррера: футболисты "Спартака" уверены в себе перед игрой с "Зенитом"

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" уверены в себе перед предстоящей встречей чемпионата России по футболу против "Зенита". Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
"Спартак" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата России.
"Мы как команда уверены в себе. Мы выиграли в том году, знаем, что нужно было сделать для победы. Естественно, в этом году будет еще сложнее, мы знаем это. Поэтому мы должны готовиться, работать еще больше, претендентов на чемпионство в этом году будет еще больше", - сказал тренер.
Предстоящая встреча "Спартака" и "Зенита" станет противостоянием итальянских тренеров - Карреры и Роберто Манчини. "Это будет такая же встреча против сильной команды, как и все остальные. Будем готовиться к ней так же, как и к игре с "Краснодаром". Не имеет значения, что "Зенит" тренирует Манчини", - отметил Каррера.
Встреча "Спартака" и "Зенита" пройдет в Санкт-Петербурге 6 августа.