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Сборная России завоевала золото ЧЕ по стендовой стрельбе в командном турнире в ските

Спорт
1 августа, 14:38 UTC+3 ТАСС

Второй стала сборная Италии

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© Андрей Голованов/ТАСС

ТАСС, 1 августа. Россияне Антон Астахов, Александр Землин и Николай Теплый заняли первое место в стендовой стрельбе в командных соревнованиях в ските на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.

Российские стрелки поразили 362 мишени из 375 возможных. Второй стала сборная Италии (359), третьими - шведы (357).

В активе сборной России теперь 12 медалей - четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых, команда занимает третье общекомандное место. Лидирует в медальном зачете (благодаря большему количеству золота) команда Украины с 11 наградами (5-4-2). Второе место занимает сборная Германии - 16 наград (4-7-5).

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.

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