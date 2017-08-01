Сборная России завоевала золото ЧЕ по стендовой стрельбе в командном турнире в ските

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ТАСС, 1 августа. Россияне Антон Астахов, Александр Землин и Николай Теплый заняли первое место в стендовой стрельбе в командных соревнованиях в ските на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.
Российские стрелки поразили 362 мишени из 375 возможных. Второй стала сборная Италии (359), третьими - шведы (357).
В активе сборной России теперь 12 медалей - четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых, команда занимает третье общекомандное место. Лидирует в медальном зачете (благодаря большему количеству золота) команда Украины с 11 наградами (5-4-2). Второе место занимает сборная Германии - 16 наград (4-7-5).
Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.