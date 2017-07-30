Россиянин Климов завоевал две бронзы на ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 м

ТАСС, 30 июля. Россиянин Алексей Климов завоевал две бронзовые медали в личных и командных соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.

В индивидуальном турнире Климов набрал 573 очка, победил украинец Павел Коростылев (581), вторым стал немец Кристиан Райц (574).

В командном турнире на счету Климова, Никиты Суханова и Александра Алифиренко 1675 очков. Золото завоевали украинцы (1719), вторыми стали французы (1676).

В активе сборной России теперь 11 медалей - три золотые, три серебряные и пять бронзовых.

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.