Россиянин Климов завоевал две бронзы на ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 м

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ТАСС, 30 июля. Россиянин Алексей Климов завоевал две бронзовые медали в личных и командных соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.
В индивидуальном турнире Климов набрал 573 очка, победил украинец Павел Коростылев (581), вторым стал немец Кристиан Райц (574).
В командном турнире на счету Климова, Никиты Суханова и Александра Алифиренко 1675 очков. Золото завоевали украинцы (1719), вторыми стали французы (1676).
В активе сборной России теперь 11 медалей - три золотые, три серебряные и пять бронзовых.
Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.