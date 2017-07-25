Россиянка Рабая завоевала серебро в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе

ТАСС, 25 июля. Россиянка Екатерина Рабая завоевала серебряную медаль в стендовой стрельбе в дисциплине трап на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, который проходит в азербайджанском Баку.

Чемпионкой Европы стала Арианна Перилли из Сан-Марино. Бронзу завоевала финка Сату Макела-Нумелла.

Другая российская спортсменка Татьяна Барсук заняла четвертое место.

Рабая второй раз становится серебряным призером чемпионата Европы в этой дисциплине. В 2013 году на турнире в словенском Мариборе она также стала второй, уступив словачке Зузане Регак-Штефечековой.

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.