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Два футболиста "Бней Иегуды" заблудились в аэропорту Стамбула по пути на матч с "Зенитом"

Спорт
1 августа, 17:34 UTC+3 ТАСС

Руководство клуба ищет возможность отправить игроков в Санкт-Петербург на другом рейсе

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ТАСС, 1 августа. Два футболиста израильского клуба "Бней Иегуда" заблудились в аэропорту Стамбула по пути на ответный матч квалификационного раунда Лиги Европы с российским "Зенитом". Об этом сообщает израильский портал sport5.co.il.

Защитники Аяд Абаши и Бен Тургеман отстали от команды во время пересадки в Стамбуле. Руководство "Бней Иегуды" ищет возможность отправить игроков в Санкт-Петербург на другом рейсе.

Ответный матч между "Зенитом" и "Бней Иегудой" пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге. В первой игре санкт-петербургская команда победила со счетом 2:0.

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