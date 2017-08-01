Мутко: оргкомитет обсудит с МГУ варианты расположения московской фан-зоны ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Оргкомитет "Россия-2018" готов рассмотреть пожелания Московского государственного университета (МГУ) по расположению официальной фан-зоны во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета Виталий Мутко.

Фан-зона чемпионата мира в Москве будет расположена перед главным зданием МГУ и рассчитана на 42,5 тысячи зрителей.

"Конечно, есть темы для обсуждения. Мы встречались с ректором, со студентами. Мы посмотрим, как можно скорректировать, пока еще никаких решений не принято. Принято решение, где будет фан-зона, а на сам проект фан- зоны можно по-разному посмотреть", - сказал Мутко.

"Есть просьбы со стороны МГУ, как разместить фан-зону, чтобы никому не создать проблем, - продолжил Мутко. - Я не вижу никаких препятствий, чтобы эти просьбы МГУ не исполнить. Я посмотрел проект и соответствующие поручения даны. Фан-зона будет на Воробьевых горах, которые не принадлежат МГУ".

"Город вправе выбирать место, но речь о том, как и что разместить, на каком расстоянии от здания. Это мы посмотрим с властями города, найдем решение", - сказал Мутко в заключение.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Москва будет представлена двумя стадионами - "Лужники" и "Спартак".