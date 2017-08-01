Инженерная инфраструктура тренировочных площадок ЧМ-2018 в Екатеринбурге полностью готова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Инженерная инфраструктура трех тренировочных площадок чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге готова в полном объеме. Об этом во вторник сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области со ссылкой на вице-губернатора региона Сергея Швиндта.

"Все инженерные сети - внешние и внутренние - к объектам подведены в полном объеме. Везде смонтированы системы полива, везде опробованы и осуществлен полив. Сегодня заканчиваются пусконаладочные работы. Освещение на всех площадках готово и испытано, поэтому можно сказать, что вся инженерия подготовлена в полном объеме", - передает департамент слова Швиндта.

Вице-губернатор также отметил, что работы идут в соответствии с графиком, футбольные поля тренировочных площадок засеяны. "Мы посмотрели сегодня стадионы с точки зрения выполнения всех работ по засеву травы, посмотрели технологии, все соблюдается, - сказал Швиндт. Нет никаких сомнений, что все работы будут выполнены в соответствии с контрактами. По двум объектам - "Калининцу" и "Исети" - мы уже заявились на сдачу в эксплуатацию, чуть позднее сдадим стадион на Химмаше".

По словам агронома Дмитрия Кривчикова, главная задача - обеспечить хорошую зимовку газона. "Тонкостей эксплуатации такого газона много, он выращивается не на обычной земле, а на песчаном основании, потому что корневая система должна проникать очень глубоко ˂…˃

Перед зимой необходимо будет интенсивно подкормить поле, провести комплекс определенных работ, чтобы в зиму поле ушло с повышенным калийным фоном. Здесь высокий снежный покров, поэтому будет довольно тепло", - пояснил он.

Швиндт отметил, что все тренировочные площадки после чемпионата будут переданы детским спортивным школам. "Стадион "Калининец" будет предоставлен в пользование футбольной школе "Урал", где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион "Исеть" передадут детским-юношеским спортивным школам "Буревестник" и "Локомотив", где сейчас занимаются 250 детей. Парк-стадион "Ермак" будет передан спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 18", - уточнили в департаменте.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.