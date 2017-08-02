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Кубица занял 4-е место на тестах "Формулы-1", которые стали для него первыми с 2011 года

Спорт
2 августа, 19:25 UTC+3 ТАСС

Поляк проехал 142 круга, на лучшем из которых показал время 1 минута 18,572 секунды

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Роберт Кубица

Роберт Кубица

© EPA/Szilard Koszticsak

ТАСС, 2 августа. Поляк Роберт Кубица показал четвертое время на тестах чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", которые прошли в Венгрии.

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Тесты 32-летний Кубица провел за рулем болида команды "Рено". Поляк проехал 142 круга, на лучшем из которых показал время 1 минута 18,572 секунды. Первое время показал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (40 кругов, 1.17,124), вторым стал британец Ландо Норрис, представлявший "Макларен" (91 круг, 1.17,385), третьим - партнер Феттеля по команде финн Кими Райкконен (60 кругов, 1.17,842). Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал шестой результат (54 круга, 1.19,116), еще один россиянин Никита Мазепин, проведший тесты за рулем болида "Форс Индии", стал девятым (48 кругов, 1.19,692).

Кубица дебютировал в "Формуле-1" в 2006 году в составе команды "БМВ Заубер" и уже во второй гонке в карьере финишировал на подиуме, заняв третье место на Гран-при Италии. За немецкий коллектив он выступал до 2010 года, после чего перешел в Рено". Всего на его счету в "Формуле-1" 76 гонок, одна победа, один поул-позишн и 12 подиумов.

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В феврале 2011 года, выступая в ралли Ронди ди Андора (Италия), Кубица попал в серьезную аварию: машину поляка занесло, она столкнулась с рельсом безопасности и заскользила вдоль него; на очередном стыке рельсов безопасности следующий рельс, отсоединившись, пробил автомобиль и оказался в салоне, причинив тяжелые травмы пилоту. Кубица получил множественные переломы правой руки, кисти и ноги. Многочисленные операции позволили избежать ампутации руки, но об автоспорте на какое-то время пришлось забыть.

Спустя год после аварии он вернулся в автоспорт, выступал в ралли и в кузовных чемпионатах. За руль болидов с открытыми колесами Кубица вернулся в нынешнем году: сперва он провел тесты на машине гоночной серии GP3, затем - "Формулы-Е", а в июне впервые после аварии сел за руль болида "Формулы-1" - на частных тестах "Рено" поляк проехал 115 кругов на машине 2012 года.

На официальных тестах "Формулы-1" в Венгрии Кубица пилотировал болид нынешнего года, который существенно отличается от прошлогодних из-за нового регламента. Из-за повреждения локтевого нерва подвижность правой кисти поляка серьезно ограничена, поэтому гонщику пришлось адаптировать стиль вождения и активнее работать плечом, что выполнить в кокпите болида "Формулы-1" непросто из-за отсутствия лишнего пространства.

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