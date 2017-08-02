Жители Чувашии были уверены, что Хлесткина станет чемпионкой России по тяжелой атлетике

ТАСС, 2 августа. Жители Чувашии болели за воспитанницу чебоксарской школы Наталью Хлесткину и были уверены, что она станет чемпионкой России по тяжелой атлетике в своей весовой категории (до 58 кг). Об этом сообщили в среду в Министерстве физической культуры и спорта Чувашии, где проходит турнир.

Хлесткина подняла по сумме двоеборья 199 кг (91 кг в рывке + 108 кг в толчке). Второе место заняла Наталья Гришина (194, 88+106), третьей стала Елена Биршкис (192, 86+106).

"Наташа - наша гордость, за нее в буквальном смысле болела вся республика: и те, кто смотрел соревнования в зале, и те, кто следил за трансляцией. Спортсменка наверняка чувствовала поддержку, ведь в ее абсолютной победе были уверены все, но волнение у зрителей, конечно, оставалось вплоть до церемонии награждения", - сказали в министерстве.

Наталья Хлесткина - подопечная заслуженного тренера Чувашии Геннадия Иванова, воспитанница Чебоксарской спортивной школы имени Валериана Соколова, выпускница Новочебоксарского училища олимпийского резерва, двукратная чемпионка Европы.

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Чебоксарах с 1 по 6 августа на базе регионального центра олимпийской подготовки по маунтинбайку. В нем принимают участие более 129 спортсменов из 43 субъектов Российской Федерации. Разыгрываются 15 комплектов медалей: восемь комплектов у мужчин и семь комплектов у женщин.