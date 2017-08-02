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Бабаев: домашний стадион ЦСКА должен быть заполнен на матче с ФК "Спартак"

Спорт
2 августа, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Гендиректор армейцев отметил тот факт, что на протяжении трех последних домашних матчей болельщики здорово поддерживали команду

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Домашний стадион московского футбольного клуба ЦСКА "ВЭБ-Арена" должен быть заполнен на матче чемпионата России со столичным "Спартаком". Такое мнение журналистам высказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

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Болельщики ЦСКА

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ЦСКА в среду в Москве со счетом 1:0 победил греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух встреч прошел в следующий этап. Соперник армейцев по раунду плей-офф турнира определится по итогам жеребьевки в пятницу.

"Немного болельщиков на трибунах? Сегодня рабочий день, третий квалификационный раунд и при всем уважении соперник не тот, на которого выстроится большая очередь. Не будем отрицать, хочется, чтобы было больше людей на трибунах. Нужно отметить тот факт, что на протяжении трех последних домашних матчей болельщики здорово поддерживали команду, при этом не нарушали общественный порядок", - сказал Бабаев.

"Хотелось бы, чтобы рано или поздно у нас на трибунах царила семейная атмосфера, - продолжил гендиректор армейцев. - Сейчас приходит много детишек, это не может не радовать. Если так будет продолжаться, то трибуны будут заполняться".

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

"На матче со "Спартаком" стадион должен заполниться, - считает Бабаев. - Да, на прошлом матче трибуны не были заполнены до конца, но это было связано с мерами безопасности. Все мы видели, что произошло на матче "Динамо" - "Спартак", не хотелось бы повторения подобной ситуации у нас на стадионе. Это всегда потенциальная опасность, когда играют два непримиримых соперника".

Матч шестого тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" состоится 12 августа.

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