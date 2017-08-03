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Ольга Забелинская стартует в Дании на чемпионате Европы по велошоссе

Спорт
3 августа, 0:50 дата обновления: 3 августа, 3:50 UTC+3 ТАСС

Россиянка выступит в индивидуальной и групповой гонках на стартующих в четверг соревнованиях

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Ольга Забелинская

Ольга Забелинская

© EPA/ALEJANDRO ERNESTO

ТАСС, 3 августа. Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе стартует в четверг в датском Хернинге. Российскую сборную возглавит трехкратный призер Олимпийских игр Ольга Забелинская, которая выступит как в индивидуальной, так и групповой гонке.

Первенство Европы по велоспорту на шоссе проводится с 1995 года, однако лишь год назад в соревнованиях стали участвовать элитные гонщики - ранее за победу боролись юниоры и спортсмены до 23 лет. Ольга Забелинская год назад во французском Плюмелеке стала третьей в индивидуальной гонке, уступив лишь Эллен ван Дейк и Анне ван дер Брегген из Нидерландов.

Анна ван дер Брегген будет главным фаворитом предстоящего чемпионата. Год назад она победила в групповой гонке, став в этом виде и олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро. Забелинская на Олимпиаде выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке, уступив лишь Кристин Армстронг из США, зато сумев опередить ван дер Брегген.

Помимо 37-летней Забелинской, в Хернинге в составе сборной России в обеих гонках выступит Ксения Добрынина, групповую гонку поедет Елизавета Ошуркова.

В мужских гонках без звезд

В мужскую команду вошли Антон Воробьев и Сергей Шилов, которые выступят в индивидуальной гонке, а также Шилов, Александр Порсев, Вячеслав Кузнецов, Николай Трусов, Артур Ершов и Иван Савицкий, которые заявлены на групповую гонку. В мужских соревнованиях звезд Мирового тура на сей раз не будет, в отличие от прошлого года, когда групповую гонку в Плюмелеке выиграл словак Петер Саган.

Женская индивидуальная гонка на 31,5 км с раздельным стартом пройдет 3 августа (начало - 10:30 мск), мужская на 46 км - в 16:00. В субботу состоится женская групповая гонка на 120,6 км (15:00), мужская групповая гонка на 241,2 км завершит чемпионат в воскресенье.

Старт и финиш гонок будет дан на футбольном стадионе MCH-Arena в Хернинге - городе в центральной части полуострова Ютландия. Всего в чемпионате Европы примут участие более 750 гонщиков из 47 стран, которые выступят в категориях "элита", "юниоры" и "U-23".

В состав российской сборной также вошли Петр Рикунов, Дмитрий Страхов, Александр Куликовский, Степан Курьянов, Роман Кустадинчев, Александр Комин (юниоры 19-22 лет), Сергей Барушко, Никита Мартынов, Антон Втюрин, Тимофей Шерстнев, Иван Смирнов, Глеб Сырица, Рустем Иргалеев, Федор Бакалов (юниоры). В женской команде выступят Ксения Цымбалюк, Анастасия Пляскина, Анастасия Яковенко, Дарья Егорова, Маргарита Сырадоева, Ирина Иванова, Светлана Кузнецова (юниорки 19-22 лет), Мария Новолодская, Дарья Малькова, Александра Степанова, Елизавета Гончарова, Марина Уварова (юниорки).

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет 17-24 сентября в норвежском Бергене.

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