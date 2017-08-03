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Турсунов проиграл Мюллеру во втором круге турнира ATP в Вашингтоне

Спорт
3 августа, 3:02 UTC+3 ТАСС

Представитель Люксембурга выиграл за 47 минут со счетом 6:1, 6:2

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Дмитрий Турсунов

Дмитрий Турсунов

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 3 августа. Россиянин Дмитрий Турсунов проиграл Жилю Мюллеру из Люксембурга во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд - $2 млн).

34-летний россиянин, который попал на турнир по "специальному" рейтингу, уступил сопернику, "посянному" под 11-м номером, со счетом 1:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 47 минут.

Во втором круге Мюллер встретится с американцем Томми Полом, получившим от организаторов wild card.

На турнире также выступает Даниил Медведев. Позднее в четверг ему предстоит провести матч против хозяина корта Стива Джонсона (14).

Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.

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