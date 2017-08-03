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Макарова победила Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Вашингтоне

Спорт
3 августа, 5:43 UTC+3 ТАСС

Следующей соперницей россиянки может стать первая "ракетка" турнира Симона Халеп

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Екатерина Макарова

Екатерина Макарова

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 3 августа. Россиянка Екатерина Макарова обыграла пуэрториканку Монику Пуиг во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд - $227 тыс.).

29-летняя россиянка, "посеянная" на турнире под седьмым номером, победила соперницу со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В 1/4 финала Макарова сыграет с победительницей матча между первой "ракеткой" турнира румынкой Симоной Халеп и Марианой Дуке-Мариньо из Колумбии.

Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.

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