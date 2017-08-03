Макарова победила Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Вашингтоне

ТАСС, 3 августа. Россиянка Екатерина Макарова обыграла пуэрториканку Монику Пуиг во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд - $227 тыс.).

29-летняя россиянка, "посеянная" на турнире под седьмым номером, победила соперницу со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В 1/4 финала Макарова сыграет с победительницей матча между первой "ракеткой" турнира румынкой Симоной Халеп и Марианой Дуке-Мариньо из Колумбии.

Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.