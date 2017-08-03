Первый тур чемпионата Крыма по футболу откроет матч между "ТСК-Таврией" и "Кызылташем"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Первый тур третьего чемпионата Крыма по футболу откроется 19 августа встречей между "ТСК-Таврией" (Симферополь) и новичком первенства "Кызылташем" из Бахчисарая. Пары первого тура определились в ходе жеребьевки, которая прошла в Симферополе.
В остальных матчах тура сыграют керченский "Океан" - "Крымтеплица", "Севастополь" - "Рубин" (Ялта), "Евпатория" - "Кафа" (Феодосия).
"С каждым годом чемпионат набирает все больше профессионализма. Первые чемпионаты давались с трудом, были ошибки. Сейчас благодаря поддержке властей, руководителей клубов и всех небезразличных людей, уверен, что он будет успешным", - отметил в ходе церемонии президент КФС Юрий Ветоха.
В третьем чемпионате премьер-лиги КФС сезона-2017/18 сыграют восемь команд из разных городов полуострова. Это "Севастополь", "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района, "Евпатория", "Океан" (Керчь), "ТСК- Таврия" (Симферополь), "Кафа" (Феодосия), "Рубин" (Ялта) и новичок чемпионата бахчисарайский "Кызылташ".
КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК- Таврия", вторым чемпионом Крыма в сезоне 2016/17 стал клуб "Севастополь".