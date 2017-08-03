Шишкарев: пляжный гандбол может быть включен в программу ОИ-2024

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пляжный гандбол может войти в программу Олимпийских игр начиная с 2024 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
"Сейчас рассматривается вопрос включения пляжного гандбола в программу Олимпийских игр начиная с 2024 года", - сказал Шишкарев.
Глава федерации рассказал, что два года назад пляжный гандбол был представлен руководству Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне, где находится штаб-квартира организации.