Суперкубок Крыма по футболу 12 августа разыграют "Евпатория" и "Севастополь"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Суперкубок по футболу Крымского футбольного союза (КФС) разыграют действующий чемпион "Севастополь" и обладатель кубка КФС клуб "Евпатория". Матч состоится 12 августа в Симферополе.

В ходе жеребьевки, которая прошла в четверг, определено, что номинальным хозяином поля будет "Евпатория".

Суперкубок разыгрывается во второй раз между победителем в чемпионате и обладателем кубка КФС. Первым обладателем Суперкубка 13 августа 2016 года стала "ТСК-Таврия" (Симферополь), которая со счетом 2:0 победила клуб "КФУ-Бахчисарай".

КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.