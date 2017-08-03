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Суперкубок Крыма по футболу 12 августа разыграют "Евпатория" и "Севастополь"

Спорт
3 августа, 13:46 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, августа. /ТАСС

Матч состоится в Симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Суперкубок по футболу Крымского футбольного союза (КФС) разыграют действующий чемпион "Севастополь" и обладатель кубка КФС клуб "Евпатория". Матч состоится 12 августа в Симферополе.

В ходе жеребьевки, которая прошла в четверг, определено, что номинальным хозяином поля будет "Евпатория".

Суперкубок разыгрывается во второй раз между победителем в чемпионате и обладателем кубка КФС. Первым обладателем Суперкубка 13 августа 2016 года стала "ТСК-Таврия" (Симферополь), которая со счетом 2:0 победила клуб "КФУ-Бахчисарай".

КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.

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