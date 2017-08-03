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Сборная России выиграла смешанную кролевую эстафету 4х50 на этапе КМ по плаванию в Москве

Спорт
3 августа, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Вторыми финишировали поляки

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Владимир Морозов

Владимир Морозов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сборная России по плаванию победила в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который завершился в Москве.

Команда в составе Владимир Морозова, Сергея Фесикова, Розалии Насретдиновой и Вероники Поповой показала время 1 минуту и 31,39 секунды.

Вторыми финишировали поляки (1.32,93). Третье место заняла другая российская эстафетная четверка в составе Романа Шевлякова, Кирилла Киселева, Дарьи Карташовой и Дарьи Устиновой (1.33,11).

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходил в Москве 2 и 3 августа.

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