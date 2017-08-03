Шведка Шестрем выиграла этап КМ по плаванию на 100 м баттерфляем

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем занял первое место на дистанции 100 метров баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Москве. Она показала результат 55,70 секунд.
Второе место заняла россиянка Светлана Чимрова (57,02). Третьей стала ямайская пловчиха Алия Аткинсон (57,56).
В первый день этапа Кубка мира в Москве Шестрем победила на дистанции 50 метров вольным стилем с мировым рекордом (23,10), а также заняла второе место на дистанции 100 метров комплексным плаванием. В четверг шведка также с мировым рекордом (50,77) была лучшей в заплыве на 100 метров вольным стилем.
Шестрем является олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. На чемпионате мира в Будапеште, который завершился в воскресенье, она завоевала три золота и серебро, установив два рекорда мира на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.
Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.