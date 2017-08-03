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Морозов победил на этапе КМ по плаванию в Москве на 50 м вольным стилем

Спорт
3 августа, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Третьим стал другой российский пловец Сергей Фесиков

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Владимир Морозов

Владимир Морозов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов занял первое место на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Москве. Он показал результат 20,93 секунды.

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Второе место занял поляк Павел Юрашек (21,25). Третьим стал другой российский пловец Сергей Фесиков (21,28), который ранее был вторым на дистанции 100 метров комплексным плаванием.

Морозов, который является действующим победителем общего зачета КМ, ранее на текущем этапе в Москве занял первое место в составе сборной России в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м и выиграл на 100 м комплексом.

Морозов является бронзовым призером Олимпийских игр и четырехкратным медалистом чемпионатов мира.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.

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