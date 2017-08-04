Чемпионат мира по легкой атлетике стартует с 19 россиянами под нейтральным флагом

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по легкой атлетике стартует в пятницу в Лондоне. В соревнованиях примут участие 19 российских спортсменов, которые выступят под нейтральным флагом из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Из числа спортсменов, допущенных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в чемпионате мира, лишь 19 сумели выполнить необходимые нормативы. В Лондоне выступят действующие чемпионы мира - Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту). Ласицкене считается главным фаворитом на победу в своем виде - в нынешнем летнем сезоне на различных соревнованиях она одержала 15 побед подряд.

В число участников чемпионата мира также вошли Клавдия Афанасьева и Сергей Широбоков (оба - спортивная ходьба на 20 км), Виктор Бутенко (метание диска), Ирина Гордеева, Илья Иванюк и Данил Лысенко (все - прыжки в высоту), Дарья Клишина и Александр Меньков (оба - прыжки в длину), Александр Лесной (толкание ядра), Сергей Литвинов, Валерий Пронкин и Алексей Сокирский (все - метание молота), Илья Мудров, Ольга Муллина и Анжелика Сидорова (все - прыжки с шестом), Вера Ребрик (метание копья) и Илья Шкуренев (десятиборье).

Согласно правилам IAAF, выступающие в качестве нейтральных спортсменов российские атлеты не имеют права носить форму с российской символикой, запрещено также исполнение российского гимна - даже в качестве рингтона на телефоне.

50 километров гендерного равенства

Чемпионат мира в Лондоне продлится до 13 августа, будут разыграны 48 комплектов медалей - по 24 у мужчин и женщин. Впервые в истории чемпионатов мира в программу включены соревнования по ходьбе на 50 км среди женщин - чтобы обеспечить гендерное равенство. Таким образом, в Лондоне определятся чемпионы мира в беге на 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 и 10000 м и марафоне, беге на 110 и 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями, ходьбе на 20 и 50 км, эстафетах 4х100 и 4х400 м, прыжках в высоту, с шестом, в длину, тройном прыжке, толкании ядра, метании диска, копья и молота - у мужчин и женщин. Кроме того, пройдут соревнования в десятиборье у мужчин и семиборье у женщин.

В первый день турнира в пятницу пройдут предварительные соревнования, первые медали будут разыграны в субботу - в метании диска и прыжках в длину у мужчин, а также беге на 10000 м у женщин. В 23:45 мск в субботу начнется финал в беге на 100 м у мужчин, где выступит восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт из Ямайки. Сильнейший спринтер последнего десятилетия и самый титулованный легкоатлет в истории чемпионатов мира объявил о завершении карьеры после чемпионата мира - в 30 лет. В Лондоне он также выступит в составе эстафетной команды 4х100 м.

Квалификация в женских прыжках в высоту, где выступит Ласицкене, пройдет 10 августа, финал - 12 августа (21:05 мск), мужской финал в этой дисциплине запланирован на 13 августа. Предварительные забеги и полуфинал в беге на 110 м с барьерами у мужчин, где стартует Шубенков, состоятся 6 августа, финал - 7 августа (23:30 мск). Можно также рассчитывать на успешное выступление единственной российской легкоатлетки на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Клишиной и чемпиона мира 2013 года Менькова в прыжках в длину, где мужской финал пройдет 5 августа, а женский - 11 августа.

Финальные соревнования по метанию диска у мужчин состоятся 5 августа, в толкании ядра - 6 августа, метании молота - 11 августа. Финалы в прыжках с шестом у женщин и мужчин запланированы на 6 и 8 августа, в метании копья с участием Ребрик - 8 августа. Соревнования в мужском десятиборье пройдут 11-12 августа. Ходьба на 20 км запланирована на последний день турнира - 13 августа.

75 отечественных золотых наград

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в 16-й раз. Первые соревнования состоялись в 1983 году в Хельсинки, с 1991 года турниры проводятся раз в два года. В 2013 году чемпионат мира принимала Москва. За прошедшие 34 года легкоатлеты из США завоевали 323 медали, из них 143 - золотые, на счету спортсменов из СССР и России - 247 медалей (75 золотых).

В 2001 году в канадском Эдмонтоне сборная России сумела победить в общем зачете. Два года назад в Пекине российские спортсмены завоевали четыре медали, чемпионами мира стали Шубенков и Ласицкене, Денис Кудрявцев стал вторым в беге на 400 м с барьерами, Анна Чичерова - третьей в прыжках в высоту. В общем зачете первое место заняла Кения, которая завоевала 16 медалей, из них семь - золотых. Семь наград высшей пробы два года назад также выиграли спортсмены из Ямайки, шесть - США.

Чемпионат мира по легкой атлетике в 2019 году пройдет в Дохе, в 2021-м - в Юджине (США).